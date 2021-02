V internetovém bankovnictví George od České spořitelny jde nově sjednat penzijko

Klienti České spořitelny si nově mohou online sjednat penzijní spoření v internetovém bankovnictví George. Vyplnit žádost na založení penzijka jde v internetovém bankovnictví George už téměř rok, ale uzavření smlouvy jste předtím museli dojednávat s bankovním poradcem po telefonu.

Loni v létě jsme klientům umožnili si penzijní spoření spravovat v digitálním bankovnictví George a jsem velmi rád, že nyní můžeme nabídnout novým klientům jednoduchý proces, jak penzijní spoření uzavřít ve svém internetovém bankovnictví. Rádi bychom ještě v letošním roce umožnili založení i správu penzijního spoření i v mobilní aplikaci, říká Roman Choc, z České spořitelny.

V průběhu sjednání se vám zobrazí grafy se simulací výše naspořených prostředků k věku odchodu do důchodu (například 65 let) nebo ke vzniku nároku na dávku (60 let). Na konci uvidíte celkovou rekapitulaci nastavení své smlouvy. Poté si ve svém internetovém bankovnictví můžete zadat i trvalý příkaz. Všechna potřebná data máte v trvalém příkazu přednastavena. Jako potvrzení o uzavření smlouvy obdržíte notifikační e-mail.

Úspory vložené do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření, Česká spořitelna – penzijní společnost zhodnotila v roce 2020 v závislosti na typu fondu o 1,02 % až 6,14 %.