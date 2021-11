Úroky na spořicích produktech zvyšuje také ČSOB

Poté, co centrální banka přikročila k dalšímu výraznému navýšení úrokových sazeb, finanční subjekty postupně promítají změnu do svých nabídek. Po Trinity Bank, Air Bank, České spořitelně a Bance Creditas oznámila vyšší chystané úrokové sazby také ČSOB.

ČSOB zvýší od 10. listopadu zhodnocení u produktů:

Duo Profit,

Spoření s bonusem,

Spoření pro děti a

Termínové vklady.

Produkt Současný úrok (p.a.) Úrok od 10.11. (p.a.) Spoření s bonusem přes ČSOB Smart* do 250 tis. Kč 1 % 1,5 % (sazba jen na první tři měsíce, poté se sníží na aktuálně platný úrok – nyní je to 0,5 – 0,75 %) Spoření s bonusem do 250 tis. Kč 0,25 % 0,5 % 250 až 500 tis. Kč 0,3 % 0,6 % 500 tis. Kč až 1 mil. Kč 0,35 % 0,75 % Spoření pro děti s bonusy** 0,5 % 1,5 % Termínovaný vklad 3 měsíce 0,35 % 1 % Termínovaný vklad 6 měsíců 0,5 % 1,5 % Termínovaný vklad roční 1 % 2 % Duo Profit 2,5 % 3 %

*pro nově založené Spoření s bonusem přes aplikaci ČSOB Smart získá klient na tři měsíce zvýhodněné úročení. Od čtvrtého měsíce účet úročen standardně

** pro děti do 18 let a výši vkladu do 250 tis. Kč s bonusy za platební účet a investování alespoň 1000 Kč měsíčně