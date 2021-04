Up nabídne zálohu na výplatu jako benefit. Službu zajistí startup Advanto

Společnost Up Česká republika a technologický startup Advanto začali spolupracovat a své služby tak propojili. Advanto se věnuje technologickému řešení, jak dostat zálohu na výplatu ještě před výplatním termínem. Up naproti tomu poskytuje zaměstnanecké benefity.

Novinkou je spuštění služby Advanta v portálu společnosti Up. Tím vznikne nový zaměstnanecký benefit, který umožňuje vyplatit až 50 % mzdy kdykoli před výplatním termínem. O výplatu předem můžete zažádat přímo v rámci platformy Můj Up.



Autor: Up Česká republika s.r.o. Benefit výběru zálohy mzdy/platu přes platformu Up. Službu samotnou zajišťuje společnost Advanto Group s.r.o. (04/2021)

Jak to funguje

V rámci služby Advanto si vybíráte vlastní mzdu, přesněji zálohu dle skutečně odpracovaných hodin, a to od každého prvního dne v měsíci do výplatního termínu. Máte možnost vybrat si takto až 50 % své mzdy. Vše probíhá jednoduše přes přímý proklik v platformě Můj Up a k samotnému zaslání mzdy a jejímu připsání na bankovní účet dochází prakticky okamžitě.

Za výběr mzdy touto cestou se platí administrativní poplatkek, a to buď měsíční paušál 129 Kč nebo 49 Kč jednorázově za každý výběr. Poplatek může hradit zamětnavatel jako benefit, nebo jej naopak platí zaměstnanec. Způsob nastavení je totiž varibilní.