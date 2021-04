UNIQA nabízí nové pojištění pro komplikace související s očkováním proti Covidu-19

Pojišťovna UNIQA má nový druh pojištění související s plošným očkováním proti Covidu-19. Plnění vám bude vyplaceno, pokud se u vás po očkování proti Covidu-19 objeví komplikace. V nabídce pojišťovny je pojištění od dubna v rámci kolektivních pojistných smluv, převážně ve formě zaměstnaneckého pojištění (employee benefits). Osoby, které se očkování nemohou zúčastnit, lze z hromadné smlouvy oznámením pojišťovně vyjmout. Cena za jednu pojištěnou osobu je 250 korun na rok.

Pojistné krytí se vztahuje na následující situace:

Projevy vedlejších účinků vakcíny v případě, kdy je kvůli nim nezbytná hospitalizace postiženého klienta minimálně na 2 dny, a to v době do 30 dnů od očkování.

v případě, kdy je kvůli nim nezbytná hospitalizace postiženého klienta minimálně na 2 dny, a to v době do 30 dnů od očkování. Neúčinnost očkování, dojde-li k onemocnění COVIDEM-19 do 90 dnů od podání poslední dávky vakcíny a je-li současně nutná hospitalizace pacienta minimálně na 2 dny.

Pojistné částky jsou stanoveny v obou případech jako paušální v této výši:

pro hospitalizaci v délce 2–4 dny částka 50 000 Kč

pro hospitalizaci v délce 5 dnů a více částka 100 000 Kč

Pojištění platí pro všechny vakcíny aplikované v České republice, jestliže byly schváleny příslušným lokálním úřadem (SÚKL), anebo evropským orgánem (Evropská léková asociace EMU), a to i takové, jež získají souhlas teprve v budoucnu. Vztahuje se taktéž na všechny mutace choroby COVIDU-19.

Další pojistnou událostí krytou pojištěním je úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo komplikacemi s ním spojenými (například embolie, selhání plic apod.) po očkování. V tomto případě činí pojistná částka 25 000 korun. Vstupní věk pojištěnců je od 15 do 69 let, při dosažení věku 70 let pojištění končí.

Pro doložení pojistné události stačí lékařská zpráva, ve které jsou zaznamenané informace o diagnóze a délce pobytu v nemocnici. V případě smrti se dokládá nárok úmrtním listem.