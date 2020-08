UNIQA nabízí krátkodobé úrazové pojištění i pro sport nebo manuální práci

Pojišťovna UNIQA od začátku léta nabízí úrazové pojištění o krátkodobou formu. Je možné sjednat ho on-line. Míří na klienty, kteří nemají úrazové pojištění trvale a chystají se například na aktivní dovolenou a intenzivní sport.

Platnost pojištění může být až 365 dnů a pojistná ochrana se vztahuje na jakoukoli lokalitu na světě. Pojištění je určeno pro klienty do 75 let. Při sjednání volíte jednu ze tří úrovní krytí, přičemž pojišťovna nabízí balíčky zvlášť pro děti do 15 let a zvlášť pro klienty nad 15 let. Z tabulky v on-line kalkulačce pojištění si můžete vybrat plánovaný druh sportu včetně rizikových. Krátkodobé pojištění můžete sjednat i na manuální práci.

Z pojistné ochrany jsou vyloučena předchozí tělesná nebo zdravotní omezení a zranění, účast na závodech nebo soutěžích, úmyslné činy nebo úrazy po požití alkoholu a návykových látek. Po pojistné události musíte nahlásit úraz pojišťovně do 30 dnů.