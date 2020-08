Novým členem představenstva ČMZRB je Pavel Křivonožka

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) jmenovala třetího člena představenstva. Je jím Pavel Křivonožka, který tak v boardu doplní předsedu představenstva a generálního ředitele Jiřího Jiráska a člena představenstva Pavla Fialu, který je zodpovědný za oblast financí. Křivonožka bude odpovědný za vedení obchodního úseku.



Autor: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Vystudoval střední školu v německém Bayreuthu na Alexander-von-Humboldt-Realschule a studia MBA absolvoval ve State University of New York New Paltz. Pracoval na různých manažerských pozicích v bankovnictví, pojišťovnictví a nemovitostním developmentu v České republice, ale také v Německu a Rakousku. Posledních 9 let pracoval jako Head of Capital Markets Sales/Financial Institutions and Equities v Raiffeisenbank.

Od 1. 9. 2020 bude působit v ČMZRB ve funkci náměstka generálního ředitele Obchodního úseku a bude tak řídit pobočkovou síť ČMZRB a oblast treasury. Představenstvo ČMZRB se letos proměnilo už jednou, a to k 1. dubnu 2020, kdy byl do funkce náměstka generálního ředitele jmenován Pavel Fiala.