UNIQA loni řešila u cestovního pojištění více než o polovinu méně asistencí

Asistenční služby cestovního pojištění UNIQA loni využilo více než 1200 lidí, kteří se v zahraničí dostali do potíží. Pro pojišťovnu jde o meziroční pokles o 58 %, což souvisí s výrazným omezením cestování do zahraničí během pandemie. Za výdaje na asistenční službu UNIQA zaplatila zhruba 15 miliónů korun.

Část jednodušších žádostí o pomoc se daří odbavit telefonicky informací nebo radou či zprostředkováním kontaktu. Složitější situace nastává při těžkých úrazech, hospitalizacích, operacích nebo repatriacích. Takto náročných a kombinovaných intervencí bylo loni asi 14 %, objasňuje Eva Svobodová, tisková mluvčí, UNIQA pojišťovna.

Nejvíce asistencí řešili zaměstnanci pojišťovny loni v únoru a v srpnu. Důvodem tohoto nepříliš typického rozložení četnosti asistencí je pandemie a s ní související lockdowny i částečné rozvolnění podmínek v letních měsících. Lidé loni cestovali do zahraničí mnohém méně a přednost dávali dovoleným tráveným v rámci České republiky. Nejvíce o pomoc žádali klienti UNIQA ve věku 20–30 let, dále 40–50 let a 60–65 let. Pojišťovna loni poskytla asistenci celkem ve 89 zemích světa. Nejčastější byly žádosti z Itálie, Rakouska, Chorvatska a Řecka. Nejčetnějšími důvody asistence byly záněty horních cest dýchacích, úrazy dolních i horních končetin, ale i záněty uší a problémy se zuby.

Asistencí z důvodů onemocnění COVIDEM-19 v zahraničí bylo loni celkem 45 s celkovými náklady asi 140 000 korun. Nejvíce jich bylo v Řecku a v Egyptě, dodává Eva Svobodová.

Loni UNIQA pojišťovna řešila 2 smrtelné případy turistů v zahraničí, což je v porovnání s rokem 2019, kdy těchto úmrtí bylo 20 výrazný pokles. Šlo o úmrtí v Bulharsku při provozováni adrenalinového sportu a úmrtí v Německu po srdečním záchvatu.