Ukrajinským uprchlíkům se vízum strpění prodlužuje o rok, mohou zůstat do jara 2024

Vláda schválila 30. listopadu 2022 nový balíček zákonů nazývaných „Lex Ukrajina IV“, díky kterému mohou zůstat ukrajinští uprchlíci před válkou v České republice o rok déle, do 31. března 2024. Útočiště před ruskou agresí v Česku našlo 463 804 lidí (data k 29. listopadu 2022).





Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině ještě zdaleka nekončí a uprchlíci se tedy ještě nemohou vrátit do svých domovů, vláda se rozhodla běžencům pobytové oprávnění prodloužit.





Česká republika se řadí mezi země, které Ukrajině pomohly nejvíce ze všech. Pomohli jsme převážně ženám a dětem, kterým jsme nabídli bezpečný úkryt do doby, než Ukrajinci vytlačí Putinovu armádu zpátky do Ruska, řekl ministr vnitra Vít Rakušan. Vše však nasvědčuje tomu, že to bude ještě nějaký čas trvat, a proto je nutné dočasnou ochranu prodloužit, dodal.

Uprchlíci budou muset osobně přijít na pracoviště Ministerstva vnitra, aby si nechali do pasu vylepit tzv. vízový štítek. Běženci, kteří zde chtějí zůstat, se tedy musí nejpozději do 31. března 2023 elektronicky zaregistrovat, čímž získají přidělený termín návštěvy konkrétního pracoviště. Tam se budou muset dostavit nejpozději do 30. září 2023. Pokud se uprchlíci nezaregistrují a nedostaví se k vyznačení štítku, dočasná ochrana jim zanikne.

Kromě prodloužení víza strpění se také na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví zjednoduší pravidla pro získání kvalifikace v oboru psychologie, protože po těchto službách vznikla mezi ukrajinskými běženci v souvislosti s válkou velká poptávka. Upravují se i pravidla pro zápisy ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce pro příští školní rok. Bude také jednodušší odhlásit dítě z mateřské školky, až se rodiče rozhodnou odjet zpátky na Ukrajinu.