Limit pro registraci k DPH se definitivně zvyšuje na 2 mil. korun. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů, začínají platit nové termíny

Od 1. ledna 2023 vejde v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro vznik povinného placení DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Každý, kdo svojí výdělečnou činností jako OSVČ nebo jako společnost s ručením omezením překročí 2milionovou hranici, povinně se plátcem DPH stane. Zákon vychází ve Sbírce zákonů 2. 12. 2022 a od toho data proto startují nové termíny pro případné změny. Informuje o tom Finanční správa.





Osoby, které mají obrat vyšší než 1 milion Kč, ale zároveň nižší, než 2 mil. Kč, už se tedy automaticky plátcem DPH nestanou.





Co však mají dělat osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč v listopadu či v prosinci, když je stále ještě v platnosti původní zákon o DPH?

Přechodná ustanovení od 3. 12. 2022

Od 3. prosince 2022 začnou platit přechodná ustanovení pro osoby, které dosud plátci nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku 2022 nedosáhnou. Zároveň umožní plátcům, kteří by dvoumilionové hranice nedosáhli, ze systému DPH zase naopak vystoupit.

Podali jste už přihlášku k DPH? Musíte ji potvrdit

Ti, kdo už přihlášku k registraci podali a chtějí se stát plátci DPH, musí svůj zájem o registraci finančnímu úřadu ještě potvrdit, a to nejpozději do 15. prosince 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu), nebo do 16. ledna 2023 (pokud období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022). Jestliže podnikatelé tyto termíny promeškají, jejich přihlášku finanční úřad zruší.

Pro toto potvrzení není vyhrazen žádný konkrétní formulář, podnikatel tak může učinit libovolnou formou (písemně, datovou schránkou a podobně).

Podali jste přihlášku k DPH a nechcete být plátci? Nemusíte dělat nic

Podnikatelé a firmy s obratem nad 1 mil. Kč a zároveň pod 2 mil. Kč, kteří už přihlášku k registraci podali a chtějí ji naopak zrušit, postačí, když finančnímu úřadu tuto registraci do výše uvedených termínů nepotvrdí. Mohou ale také využít cestu žádosti o zrušení registrace, která musí být podána výhradně elektronicky přes formulář, který je k dispozici na daňovém portále mojedane.cz.

Kdo ještě může požádat o zrušení registrace k DPH

Plátci, kteří podléhali placení DPH na základě nabytí majetku v důsledku rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu, nebo nabytí majetku na základě přeměny obchodní korporace (§ 6b zákona o DPH)

Plátci, kteří podle § 6e zákona o DPH plátcovství „zdědili“ po zemřelém plátci této daně a pokračují v jeho ekonomické činnosti (a jejich obrat za září 2022 až listopad 2022 překročil obrat 250 000 Kč, ale nedosáhl hranice 500 000 Kč).

Plátci, kteří přesáhli hranici 500 000 Kč, ale nevykonáv.ali ekonomickou činnost od září 2022 až listopad 2022.

V uvedených případech už také neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem daně alespoň 1 rok, nebo 3 měsíce (plátci podle výše uvedených § 6b a 6e zákona o DPH)

Žádost podat do 8. 12. 2022

Žádost musí být podána nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti přechodných ustanovení, které začnou platit 3. prosince 2022, tedy nejpozději do 8. prosince 2022. Později podaným žádostem finanční úřad nevyhoví.

Plátci s uvedenými hladinami obratu, kteří nevyužijí tato přechodná ustanovení, budou moci požádat o zrušení DPH později, nejdříve od února 2023.

Finanční správa tedy upozorňuje plátce s uvedenými hodnotami obratu, že jediná možnost zrušení registrace v přechodném období za účelem vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 je postup podle přechodných ustanovení, tj. podání žádosti o zrušení registrace do 8. 12. 2022.

Plátce, který včas požádá o zrušení registrace podle speciální úpravy, přestane být plátcem následují den poté, co obdrží rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však od 1. ledna 2023. (Pokud správce daně oznámí rozhodnutí o zrušení registrace do 31. prosince 2022, např. 21. 12. 2022, přestane být daná osoba plátcem až od 1. 1. 2023.)

Pokud správce daně oznámí plátci rozhodnutí o zrušení registrace po 31. prosinci 2022, ale rozhodnutí bude oznámeno do 16. ledna 2023, nebude tato osoba považována za plátce DPH již od 1. ledna 2023.