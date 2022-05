Končíte školu? Ohlídejte si platbu zdravotního pojištění. Kdy jej (ne)musíte hradit?

Autor: Depositphotos

Pokud jste čerstvými absolventy střední nebo vysoké školy, začne se vás zanedlouho týkat placení povinného zdravotního pojištění. Záleží na tom, co se chystáte po skončení studia dělat, zda budete pokračovat studiem na další škole, nastoupíte do zaměstnání, a nebo zamíříte na úřad práce.

V případě, že jste ukončili střední školu a nechystáte se jít na vysokou, pak máte státem placené zdravotní pojištění až do 31. 8. 2022.. Podmínkou však je, že jste v průběhu prázdnin neměli žádnou výdělečnou činnost, ze které se odvádí zdravotní pojištění. Typicky jde například o hlavní pracovní poměr (HPP), nebo dohoda o pracovní činnosti DPČ), kde si vyděláte více než 3499 Kč. Pokud jste si našli brigádu na dohodu o provedení práce (DPP) s příjmem do 10 000 Kč, pak se vás placení zdravotního pojištění také netýká.





Jako absolventi vysoké školy, kteří už v dalším studiu pokračovat nebudou, máte státem hrazené zdravotní pojištění jen měsíc po státních zkouškách. Jestliže jste měli státnice v květnu, pak máte placený ještě červen, ale od července už je to ve vašich rukou. Také zde platí podmínka, že v daném měsíci nevyděláváte nad povolené limity.

Pokud se chystáte jít po skončení střední školy na vysokou, nebo budete z bakalářského programu navazovat na magisterský, pak se vás placení zdravotního pojištění netýká, stále ho za vás bude hradit stát.

Student, který bude pokračovat bez přerušení v dalším studiu, je z pohledu zákona tzv. nezaopatřeným dítětem, a to i jako student VŠ maximálně ale do věku 26 let. Nástup k dalšímu studiu ovšem musí své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit do 8 dnů, upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

I v případě, kdy po střední škole pokračujete po prázdninách na vysokou, doporučujeme zkontrolovat, zda je vaše pojišťovna o této skutečnosti spravena, či nikoli. Některé školy své studenty automaticky nahlašují, ale není to jejich povinnost, dodává Plívová.

Jestli vás škola nahlásila na Všeobecné zdravotní pojišťovně, si můžete ověřit na pobočce VZP, nebo telefonicky na čísle 995 222 222. Pro splnění nahlašovací povinnosti je možné využít on-line formulář VZP.

Další variantou je, když po skončení školy nechcete dál studovat, ale nepodařilo se vám zatím najít práci. V takovém případě je nutné se přihlásit na úřad práce, který za vás bude zdravotní pojištění nadále platit.

Pokud opustíte školu a nepřihlásíte se na úřad práce, pak si musíte zdravotní pojištění hradit sami jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Výše pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) pro rok 2022 je 2187 Kč měsíčně.

Modelové situace: