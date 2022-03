Těhotná žena z Ukrajiny: Jak to bude se zdravotní péčí o ni a o dítě?

Pokud nemá těhotná žena akutní zdravotní problém, měla by si pro účely zdravotní péče o ni a miminko nejprve vyřídit vízum za účelem strpění na některém z pracovišť Ministerstva vnitra ČR a náhradní průkaz pojištěnce, který poskytne každá zdravotní pojišťovna.

V případě, kdy si těhotná utečenka nestihne tyto formality vyřídit, zákon garantuje, že bude ženě uhrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění zdravotní péče poskytnutá na území ČR až 30 dní před udělením víza za účelem strpění ve stejném rozsahu jako každé jiné pojištěnce, uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová a dodala, že nastane-li tato situace, měla by se tato žena z Ukrajiny prokázat u lékaře například platným cestovním dokladem s datem vstupu do EU a následně zažádat o udělení zmíněného víza do 30 dní po porodu. Tím bude zaregistrovaná v systému veřejného zdravotního pojištění a bude moci čerpat zdravotní péči.

Podle webu Ministerstva zdravotnictví ČR je v případech potřeby neodkladné zdravotní péče ještě před vyřízením víza nejlepší navštívit nejbližší nemocnici, a to ideálně nemocnici státní.

Gynekologická péče

Žena z Ukrajiny, která již má vízum o strpění a je registrovaná u zdravotní pojišťovny, má hrazenou péči ve stejném rozsahu jako Česka. V případech, kdy si nestihne registraci vyřídit, zákon opět garantuje, že bude ženě péče poskytnuta a veřejné zdravotní pojištění jí bude platit až 30 dní před udělením víza o strpění, informovala Plívová.

Lékař pak podle ní těhotnou pojištěnku zaregistruje, zjistí maximum informací, především anamnézu a to, jaká vyšetření již pojištěnka absolvovala na Ukrajině a provede vyšetření, screening a další preventivní vyšetření, která provedena nebyla. Těhotnou pacientku zavede do své evidence, založí zdravotnickou dokumentaci a taktéž dle zjištěného týdne těhotenství odešle do porodnice. Poté poskytuje ženě standardní péči jako ostatním pacientkám, které má ve své péči, dodala Plívová.

Přihlášení miminka narozeného v ČR

Dítě, které se narodí v ČR a jehož rodič má v době porodu udělené vízum za účelem strpění, bude na prvních 60 dní života pojištěno u zdravotní pojišťovny rovnou ze zákona. Pro další pokračování účasti novorozence ve veřejném zdravotním pojištění je pak podle mluvčí VZP zapotřebí následně vyřídit vízum také pro něj.

Pokud se dítě narodí v ČR a ani jeden rodič nemá v době porodu vízum za účelem strpění, bude dodatečně pojištěno až 30 dní před tím, než pro ně rodič vízum získá.

Ve chvíli, kdy bude narozenému dítěti uděleno vízum za účelem strpění, musí ho rodič také přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění u zdravotní pojišťovny, u které je zaregistrovaná jeho matka.