Studenti a děti dostanou u Raiffeisenbank za nově založený účet finanční prémii

Autor: Pixabay.com

Studenti a děti dostanou od Raiffeisenbank za založení Aktivního účtu finanční prémii ve výši 555 Kč. Podmínkou je, že to musí stihnout do 14. října 2022 a do konce stejného měsíce pak ještě alespoň jednou zaplatit platební kartou.

Studenti a děti mají vedení Aktivního účtu bez poplatků. Banka k němu nabízí neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v ČR i zahraničí. Dále napři neomezený počet zahraničních plateb v rámci EHP v eurech.





Studenti starší 18 let si mohou účet založit online přes web banky.

Mladé klienty začátkem školního roku láká také ČSOB. Ta nabízí bonus 2000 Kč a soutěž o iPhone.