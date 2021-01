STUDENT AGENCY chce proniknout do digitálního světa, chystá nové aplikace a nabírá lidi

Na pár kliknutí na jednom místě naplánovat například cestu kolem světa z prostředí vlastního obývacího pokoje. Taková je představa společnosti STUDENT AGENCY, kam chce mj. směřovat vlastní strategii. Firma kompletně změnila strukturu řízení produktů cestovních služeb, najala nové manažery a v první fázi chce investovat 100 milionů Kč do dalšího rozvoje inteligentních prodejních aplikací a digitalizace služeb. Cílem je mít firemní digitální aplikaci, kde bude on-line na vše na jednom místě.

Naším cílem je uvést na trh nové prodejní aplikace, aby si člověk například z obýváku naplánoval cestu kolem světa a nemusel to řešit s pěti poskytovateli, ale vše udělal na jedno kliknutí. Také případné změny, či komplikace by měl opět vyřešit jednoduše v naší inteligentní aplikaci a my mu okamžitě pomůžeme. Ušetří tím čas a také peníze, uvedl Petr Beťák, ředitel oddělení Digitálního produktu.

Budoucí inteligentní aplikace cestovních služeb bude kombinovat jak služby STUDENT AGENCY, tak dopravce RegioJet a dalších partnerů. Má nabízet všechny druhy dopravy tak, aby v jednu uměla obsloužit potřeby zákazníků v globálním cestování. Pro zákazníka by tak neměl být problém zarezervovat si cestu z bytu v Ostravě až třeba do Honolulu – v kombinaci auto, vlak, autobus na letiště, letadlo, loď, ubytování, pojištění atd. Všechny informace o cestě uvidí na svém displeji. Vše bude mít dostupné na jednom zákaznickém účtu spolu s dalšími informacemi a personifikovanými nabídkami.

S digitalizací mají pomoci noví lidé

Firma v té souvislosti posílila o nové manažery. Nově už není oddělený prodej letenek, zájezdů a zahraničních pracovních a studijních pobytů, všechny nabídky jsou součástí nového centralizovaného oddělení Prodeje cestovních služeb. To má na starosti Jiří Heřman na pozici ředitele prodeje cestovních služeb, který více než 10 let působil jako manažer prodeje portálu Seznam.cz.

Nově vzniklo oddělení Digitálního produktu, do jehož čela nastoupil expert na digitalizaci služeb Petr Beťák, který v minulosti vytvářel digitální produkty pro značky jako Home Credit, Seznam nebo Sazka.

V holdingu nově vzniká kompletní digitální tým složený ze specializovaných odborníků se špičkovým know-how v oblasti digitalizace. Firma si od nového týmu slibuje nové služby, které budou jedinečné na českém i středoevropském trhu.

Na pozici ředitele marketingu STUDENT AGENCY Holding nastoupil v loňském roce Ondřej Žiška, který měl dříve na starosti marketingové aktivity ve společnostech Home Credit a Konica Minolta. Hlavní úkol Ondřeje Žišky je marketingové propojení služeb STUDENT AGENCY a RegioJet.

Pozici obchodního ředitele STUDENT AGENCY Holding zastává od loňského roku Petr Pěcha. Ten se do firmy vrací po 6 letech, kdy stál u zrodu portálu Dovolená.cz. Následně působil v portálu Seznam.cz nebo ve společnosti Home Credit, kde působil zejména na zahraničních trzích, jako je například Čína na pozici ředitele e-commerce platforem. Jeho hlavním úkolem je provést holding digitální transformací.