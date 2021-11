Stavební spořitelna České spořitelny zvýší úrokové sazby pro spoření, ale bohužel i pro úvěry

Od 1. 12. 2021 zvýší Buřinka úročení vkladů u stavebního spoření na 1,50 % p.a. Zároveň ale zvyšuje i úrokové sazby úvěrů. Nové sazby při fixaci na 3 roky budou 4,89 % a pro pevnou sazbu po celou dobu splatnosti 5,49 % p.a.. Dříve uzavřeným smlouvám zůstávají úrokové sazby sjednané ve smlouvě.

Stavební spořitelna zachovala zvýhodněné podmínky pro úvěry na pořízení družstevního bydlení a při refinancování úvěrů z jiných bank. Nižší sazbu o 0,30 % p.a. tak nabízí jak u fixací na 3 roky (4,59 % p.a.), tak i u pevných sazeb po celou dobu splatnosti úvěru (5,19 % p.a.)

U nezajištěných úvěrů dochází ke zvýšení sazeb na Hypoúvěrech, které budou na úrovni 4,14 % p.a. při 6leté fixaci.

Do konce roku 2021 má Buřinka akci, kdy každou novou smlouvu o stavebním spoření, odmění prémií 1 % z cílové částky, max. 2000 Kč. Jinými slovy to znamená odpuštění poplatku za sjednání smlouvy do cílové částky 200 000 Kč, protože jej prémie pokryje.