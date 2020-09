Stavební spoření krize zatím nezasáhla

Počet nově uzavřených smluv stavebního spoření i objem poskytnutých úvěrů se zvýšil. Podle oficiální statistiky uváděné Asociací českých stavebních spořitelen (AČSS) objem úvěrů stavebních spořitelen meziročně vzrostl o 30 % a počet nových smluv o 10 %.

S ohledem na uplynulé měsíce a nenadálou epidemickou situaci, která ovlivnila i finanční trhy, jsou dosavadní výsledky stavebního spoření výborné. Úvěrové obchody se dokonce přibližují rekordní úrovni z roku 2018, hodnotí Jan Jeníček, předseda AČSS.

Hlavním důvodem kladných výsledků je to, že prodeje nereagovaly na nařízená opatření tak citlivě jako například tržby obchodníků během uzavření nákupních center. Mimo to banky i stavební spořitelny fungovaly i v době nouzového stavu. Lidé si navíc během krize uvědomili hodnou spoření. A stávající smlouvy lidé příliš nevypovídají. V letošním roce bylo ukončeno o něco méně smluv, než je běžné v posledních pěti letech. Nejvíce smluv lidé vypověděli v roce 2016, více než dvakrát tolik co letos.

Pokud jde o úvěry ze stavebního spoření, současné výsledky potvrzují, že pokles z roku 2019, který se letos opět vyrovnává, způsobilo zejména tehdejší avizované zpřísnění regulatorních doporučení ze strany České národní banky (ČNB). To výrazně zvýšilo požadavky bank na finanční zajištění jejich klientů, žádajících o úvěr na bydlení.

Autor: Asociace českých stavebních spořitelen Nejvíce respondentů vidí ve stavebním spoření optimální nástroj na financování bydlení.