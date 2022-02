Stát začal hradit očkování proti klíšťové encefalitidě lidem nad 50 let

Očkování proti klíšťové encefalitidě mají od ledna 2022 všichni lidé starší 55 let bezplatně. Cena za toto očkování se pohybuje kolem 800 – 900 Kč. Doposud na ně zdravotní pojišťovny přispívaly různými částkami, např. VZP platila dospělým nad 18 let 500 Kč, dětem a mladistvým do 18 let hradila 700 Kč. To však znamená určitou administrativu ze strany očkovaného, který si musí injekci u lékaře zaplatit a pak zpětně nárokovat příspěvek u své zdravotní pojišťovny.

Nově z tohoto procesu odpadají všichni, komu je 50 let a více. U lékaře při očkování už nic nehradí a jeho cena jde kompletně na účet státu.

Dle dat SZÚ je v současné době Česko zemí s nejvyšším počtem případů klíšťové encefalitidy v celé Evropské unii , uvádí Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP. Nejpostiženější skupinou byli lidé ve věku 60–64 let, incidence tohoto onemocnění podle SZÚ v roce 2020 ale stoupala například i u dětí, včetně těch předškolního věku. Nejhorší situace byla v Jihočeském a Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina. V ČR je proti klíšťové encefalitidě očkováno pouze kolem 30 % procent obyvatel, dodává.

S očkováním proti klíšťové encefalitidě se doporučuje začít v zimních měsících, kdy klíšťata ještě nejsou aktivní. Základní očkování se skládá ze tří dávek podaných ve standardním anebo zrychleném schématu. Standardně následuje druhá dávka vakcíny po 1–3 měsících od podání dávky první, třetí pak s odstupem 5–12 měsíců po dávce druhé.