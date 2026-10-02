Stát uvidí vaše obchody s kryptoměnami. Zákon neříká, kdo se do dat smí dívat

Kryptoburzy a směnárny budou každý rok hlásit Finanční správě údaje o svých klientech a jejich obchodech. Česká kryptoměnová asociace (ČKMA) upozorňuje, že návrh zákona neurčuje, jak stát tato data ochrání. Poslanci to ještě mohou napravit.
Co se mění
Novela přebírá evropskou směrnici DAC8, která má daňovým úřadům usnadnit kontrolu příjmů z kryptoměn. Burzy a směnárny u každého klienta ohlásí jméno, adresu, DIČ, datum a místo narození a k tomu roční souhrny nákupů, prodejů a převodů. Zůstatky se nehlásí.
Týká se to i Čechů, kteří obchodují přes burzy v jiných zemích EU, údaje o nich pošlou do Česka tamní úřady. Podle vládních podkladů jde až o stovky tisíc lidí. První hlášení má pokrýt už rok 2026. Kdo burze nedodá potřebné údaje ani po dvou upomínkách, tomu obchodování dočasně zablokuje.
V čem je problém
Samotné hlášení ČKMA nezpochybňuje, ukládá ho evropské právo. Návrh ale přesně říká jen to, co musí odevzdat burzy a klienti. Neurčuje, kdo ze státních úředníků smí údaje spojovat a prohlížet, jak se přístupy kontrolují a kdy stát data smaže.
Spojením záznamů od více burz za několik let přitom vznikne přehled, kdo obchoduje s kryptoměnami ve velkém, a to včetně adresy bydliště. Hrozbou není jen hacker. U americké burzy Coinbase loni útočníci podplatili pracovníky zákaznické podpory a získali údaje téměř 70 tisíc klientů.
Co má v zákoně přibýt
ČKMA žádá tři pojistky přímo v zákoně: jasný účel, za jakým lze údaje vyhledávat a spojovat, záznam každého nahlédnutí (kdo, kdy a proč) a pevnou lhůtu pro výmaz dat. „Evropská pravidla musíme splnit. Ochranu lidí ale můžeme zlepšit už teď," říká prezident asociace Štěpán Kouba. Rozpočtový výbor 16. září novelu podpořil a pozměňovací návrhy poslanců Miroslava Ševčíka (SPD) a Jiřího Havránka (ODS) odmítl. Ty počítaly s evidencí přístupů k datům a s kratším uchováváním údajů. Ministerstvo financí s nimi nesouhlasilo, část považuje za nadbytečnou.
Rozhodne tedy hlasování celé Sněmovny. Kdo chce mít záruky v zákoně, má teď poslední příležitost napsat svému poslanci.
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