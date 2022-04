Stát se chce zaručit za úvěry malých a středních podnikatelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo od 5. dubna 2022 poskytovat ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) novou záruku pro úvěry malých a středních podnikatelů.

Nová záruka je v rámci stávajícího programu Expanze, který je financován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PO PIK).

Se zárukou může být poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručeného úvěru, přičemž celková výše vyplaceného příspěvku bude činit 4,5 % p.a z průměrného zůstatku úvěru, říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha. Finanční příspěvek, jehož výše může činit až 800 tis. Kč, bude vyplácen v termínech stanovených ve smlouvě o záruce.

Novou záruku mohou využít podnikatelé působící na celém území České republiky kromě hlavního města Prahy. Program je určen pro obory podnikání jako je třeba zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, informační a komunikační činnosti a další služby.

Chceme podnikatelům pomoci překonat toto těžké období, kdy výrazně zdražily energie a zároveň rostou úrokové sazby na bankovním trhu. Na všech pobočkách NRB mohou OSVČ a malé a střední podniky, jejichž náklady za energie činí více než 10 % z celkových provozních nákladů, podávat žádosti o poskytnutí záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou, říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli v objemu jeden až deset milionů korun a doba ručení bude až 2 roky.

Samotní podnikatelé však z nabídky příliš nadšeni nejsou.