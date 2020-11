Sněmovna zrušila superhrubou mzdu, někteří zaměstnanci si díky tomu polepší

Superhrubá mzda od roku 2021 zřejmě skončí. V noci její zrušení schválili poslanci. Novou úpravu však musí schválit ještě senát a podepsat prezident. Změnu daně sněmovna schválila v rámci takzvaného daňového balíčku.

Pokud úprava projde, bude se od příštího roku zdaňovat jen hrubá mzda sazbou 15 %. Díky tomu vzroste mzda čistá a zaměstnancům zůstane z výplaty víc peněz než dosud. Nadprůměrné výdělky přibližně od 140 tisíc Kč se budou danit sazbou 23 %.

Nižší daně pomohou všem zaměstnancům, kteří byli vysokým daňovým a odvodovým zatížením práce dlouhodobě penalizováni. Snížení daní navíc nastartuje hospodářský růst a pomůže k obnově České republiky po koronavirové krizi, říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Co přinese zrušení superhrubé mzdy Hrubá mzda Zvýšení čisté mzdy 20 000 Kč 1787 Kč 30 000 Kč 2294 Kč 40 000 Kč 2801 Kč

Odpůrci snížení daní namítají, že veřejné rozpočty kvůli navrženým změnám přijdou o zhruba 130 miliard korun, což kromě státu dopadne také na kraje a obce. Tento výpadek však podle Křečka můžeme dočasně kompenzovat na dluh, což je plně v souladu s ekonomickou teorií. Ta hovoří o nutnosti proticyklické hospodářské politiky v krizových dobách. Než krizi překonáme, můžeme pátrat po zbytných výdajích státního rozpočtu. Jakmile se ekonomický růst obnoví, můžeme zbytné výdaje škrtnout a ozdravit veřejné rozpočty, doplňuje.

Superhrubá mzda byla zavedena v roce 2008. Jde o hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o pojistné placené zaměstnavatelem. Její zrušení je součástí daňového balíčku, který přináší řadu dalších změn v daňové oblasti.

Vzrůst by měla také základní sleva na poplatníka, která je nyní 24 840 Kč. Nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok, příští rok by tak byla ve výši 34 125 Kč.

V rámci daňových změn schválili poslanci také zavedení stravenkového peněžitého paušálu jako alternativu k nynějším stravenkám. Prošlo také snížení spotřební daně z nafty o korunu na litr.

Podle Národní rozpočtové rady (NRR) je schválený daňový balíček největším zásahem do daňových příjmů v historii samostatné České republiky. Podle jejího odhadu dosáhne výpadek na úrovni celého sektoru veřejných institucí jen v příštím roce 128 miliard Kč.