 »   »  Růst mezd v 1. čtvrtletí zpomalil, průměr přesáhl 34 tisíc Kč

Průměrná hrubá mzda se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o 5 % na 34 077 Kč, což představuje zpomalení oproti předešlým rokům. Část z toho navíc spolkla inflace, reálně tak mzdy rostly pouze o 1,4 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Růst platů zpomaluje v nominálním i reálném vyjádření. Došlo by k tomu pravděpodobně i bez krize způsobené pandemií koronaviru, ta však bude zpomalení ještě umocňovat.

Odměny za práci jsou obecně směrem dolů relativně nepružné a v krátkém období se tak v reakci na pandemickou krizi změny v odměňování týkaly především pohyblivých složek či bonusů. Na začátku roku navíc docházelo ke zvyšování platů zejména ve veřejné sféře, říká ekonom Michal Brožka z Komerční banky.

Tahounem růstu mezd podle něj nyní bude především veřejný sektor, zatímco na mzdách v soukromém sektoru se bude kvůli poklesu ekonomiky a oslabení poptávky šetřit. Výjimku budou tvořit oblasti, kde přetrvává nedostatek zaměstnanců. To by mohlo být v některých oblastech IT a částečně zatím i ve stavebnictví.

Po loňském růstu mezd o více než 7 % pro letošek čekáme zpomalení na 2,8 %, což pravděpodobně bude jen lehce nad inflací. Snadno se tak může stát, že by průměrná mzda v reálném vyjádření mohla letos klesat, uvádí dále Brožka.