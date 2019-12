 »   »  Rodičovský příspěvek bude: sněmovna jej schválila v původní verzi

Veronika Doskočilová

Poslanecká sněmovna schválila v úterý 17. prosince 2019 rodičovský příspěvek. Přehlasovala Senát a schválila tak návrh MPSV.

Rodičovský příspěvek se od ledna 2020 zvýší o 80 000 Kč na 300 000 Kč. Rodinám s vícerčaty se navyšuje příspěvek na 450 000 Kč. Rodičovská se od nového roku zvýší všem aktivně pobírajícím rodinám s nejmladším dítětem do 4 let. Všichni, kterých se to týká, obdrží informativní dopis od úřadů práce. Případnou změnu rychlosti čerpání příspěvku by měly řešit především rodiny, jejichž dítě bude mít v roce 2020 čtyři roky.

Novelu musí podepsat už jen pan prezident Miloš Zeman, který již přislíbil, že ji podepíše.

Nově se mění také limit pro čerpání rodičovské ze 7600 Kč na 10 000 Kč u těch, kteří nedoložili příjem. To jsou například studenti, OSVČ, nezaměstnaní, nebo lidé s velmi nízkými příjmy.

Zvyšuje se také měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči na dvojnásobek (ze 46 na 92 hodin), aniž by přišli o rodičovský příspěvek.