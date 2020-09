Rejstřík vyloučených osob má zabránit hazardním hráčům prošustrovat sociální dávky

Ministerstvo financí spustilo 15. září 2020 pilotní verzi rejstříku osob vyloučených z hazardních her. Účelem databáze je zabránit osobám zapsaným v rejstříku účastnit se hazardních her, což má podle Ministerstva financí přispět k ochraně ohrožených osob před negativními následky hraní hazardu. Do rejstříku se postupně zapojí jednotliví provozovatelé hazardních her, jejichž povinností bude zamezit v hraní vyloučeným osobám.

Po skončení pilotního provozu, od 20. 12. 2020, budou provozovatelé hazardních her povinni ověřovat, jestli je hráč zapsán v Rejstříku vyloučených osob. Pokud v něm zapsán bude, tak ho provozovatel nesmí vpustit do herny a umožnit mu zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro casina a herny, ale také pro on-line prostor.

Do Rejstříku vyloučených osob se zapisují osoby:

které o to samy požádají,

pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) a osoby s nimi společně posuzované, jsou-li starší 18 let,

vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek,

kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek,

kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her nebo jim bylo nařízeno ochranné léčení.