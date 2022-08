Příspěvky od VZP si nově zařídíte i z mobilního telefonu a tabletu

Autor: © Scanrail - Fotolia.com

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) od 18. srpna 2022 nově nabízí možnost požádat o příspěvky z fondu prevence prostřednictvím mobilní aplikace Moje VZP. Přes mobilní telefon či tablet také nyní můžete přihlásit k pojištění čerstvého novorozence, nebo požádat o vydání nové kartičky pojištěnce, pokud jste ji ztratili.

Podnikatelé se mohou od nynějška přes aplikaci přihlásit k platbám měsíčních záloh na pojistné.

O příspěvky z programu prevence mohou žádat osoby starší 15 let a zákonní zástupci osob mladších 18 let, kteří předloží příslušné dokumenty.





Potřebné doklady si klient jednoduše vyfotí mobilním telefonem a do mobilní aplikace je nahraje. Zadá číslo svého bankovního účtu a příspěvek mu bude v následujících dnech na jeho účet připsán, vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Pokud budete žádat o vydání nového průkazu pojištěnce, postačí pouze potvrdit doručovací adresu, kam vám má pojišťovna kartičku poslat, nebo nahlásit adresu novou. Další funkcionalitou je možnost změny kategorie pojištěnce, třeba v případě, kdy se stáváte státním pojištěncem. To bývá při začátku studia, odchodu do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Tuto změnu musíte nahlásit do 8 dnů.

Matky novorozenců, které jsou pojištěny u VZP, mohou přes aplikaci přihlásit k pojištění své miminko. K tomu postačí nahrát do aplikace fotografii rodného listu dítěte.

Pro všechny pojištěnce VZP je vhodné, aby ke svému jménu přidali v aplikaci číslo bankovního účtu pro případ zasílání přeplatků, nebo překročení limitu doplatků za léky či potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pokud v aplikaci nebudete mít své číslo uvedené, pak si budete muset dojít pro přeplatky osobně na poštu.