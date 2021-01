Přes Českou spořitelnu využily novou digitální občanku dvě tisícovky lidí

Česká spořitelna a ČSOB umožnily využívat bankovní identitu k prokázání totožnosti při vstupu do Portálu občana již během prvního týdne roku. Nyní Česká spořitelna upřesnila, že její službu využilo již téměř dva tisíce klientů, kteří se prostřednictvím Bankovní IDentity České spořitelny do Portálu občana přihlásili.

Během ledna spořitelna aktivuje Bankovní IDentitu 1,8 milionu klientů, kteří ji až dosud využívali výhradně k přihlašování se do internetového bankovnictví George. Poté, co každý klient obdrží zprávu o možnosti používat Bankovní IDentitu nejen v České spořitelně, bude se moci přihlašovat i do Portálu občana stejně rychle a bezpečně, jako se přihlašuje do internetového bankovnictví George

Bankovní identita je vaše elektronická občanka, která poslouží k ověření totožnosti v online prostředí. V první fázi bude možné využít bankovní identitu k ověření totožnosti v komunikaci se státem (prostřednictvím Portálu občana), zhruba od poloviny roku pak bude využitelná ke stejnému účelu i v komunikaci se soukromoprávními poskytovateli online služeb.