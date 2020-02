 »   »  Přes banku na úřady. Prezident podepsal zákony k projektu Sonia

Veronika Němcová

Online komunikace s úřady by v budoucnu měla být snazší než dnes. Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal potřebné změny zákonů, které Čechům umožní využívat svou bankovní identitu (přihlašovací údaje) pro ověřený přístup k elektronickým službám státu, ale i soukromých firem.

Hlavním přínosem využití bankovní identity k plošnému ověřování totožnosti v digitálním světě je zjednodušení přihlašování ke službám poskytovaným elektronicky. Poskytovatelé online služeb budou moci využívat k ověřování zákazníků prověřený a bezpečný nástroj.

Za projektem SONIA/BankID stojí Česká bankovní asociace. Podle ní by využívání bankovní identity mělo umožnit zhruba 5 milionům klientů bank například potvrzovat svou totožnost při vstupu do klientských zón pojišťoven či dodavatelů energií, jednodušeji se přihlašovat a odhlašovat do e-shopů při nákupech online, či podepisovat elektronické dokumenty z pohodní domova.

Bankovní identita by mohla být také způsobem, jak potvrdit svou identitu při přihlašování do Portálu občana, kam je v plánu soustředit veškeré elektronicky poskytované služby státu, či do v současnosti budovaného portálu Moje daně.

Momentem, kdy bude novela zveřejněna ve Sbírce listin, získají všechny banky v Česku možnost službu BankID poskytovat, uvedla asociace. Dalším krokem nyní bude budování potřebné infrastruktury a nastavení technologických procesů pro komunikaci mezi bankami i poskytovateli elektronických služeb. Masivnější využití nástroje BankID tak lze předpokládat v průběhu první poloviny roku 2021.