Přeplatky za léky vrácené zdravotní pojišťovnou danit nemusíte

OSVČ nemusí do svých příjmů zahrnout přeplatky za léky, které jim vrátila zdravotní pojišťovna. Nejedná se totiž o příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tyto tzv. vratky specifikuje jako příjem, který není předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění takto explicitní není, ale i tak je zřejmé, že částky přeplatků nad limit se ve výpočtu pojistného nijak nepromítají. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Podobně u zaměstnance je vyměřovacím základem úhrn příjmů ze závislé činnosti. A vyměřovacím základem u osob bez zdanitelných příjmů je minimální mzda, vysvětluje Milan Řepka, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vracené přeplatky jsou peníze, které zaplatíte ze svého na započitatelných doplatcích za částečně hrazené léčivé přípravky nad roční limit, který určuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. U invalidních pojištěnců a pojištěnců nad 70 let se jedná o limit 500 Kč, u dětí do 18 let a u pojištěnců starších 65 let je limit stanoven na 1000 Kč, a u ostatních na 5000 Kč.

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou výše zmiňovaný limit, se vracejí automaticky, nemusíte si jejich výši hlídat, ani o přeplatek žádat. Přeplatek překračující limit je vyplacen vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k překročení limitu. Jestliže částka nepřesáhla 50 Kč, zaplatí vám ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.