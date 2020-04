 »   »  Pražští podnikatelé mohou žádat o bezúročné úvěry

Veronika Němcová

Živnostníci a další podnikatelé z Prahy, jejichž podnikání negativně ovlivnila opatření proti koronaviru, mohou od úterý 21. dubna 2020 žádat o bezúročné úvěry z programu COVID Praha, na který je vyčleněno 600 milionů korun. Úvěry budou poskytovat komerční banky, k nimž Českomoravská záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) poskytne záruky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

O záruku z programu COVID Praha můžete žádat od úterý 21. dubna od 8:00 prostřednictvím e-podatelny ČMZRB. Pro podání žádosti bude nutné mít potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující komerční banky, proto doporučuji, aby jej podnikatelé již teď začali se svými bankéři řešit. Bližší informace včetně návodných videí, jak vyplnit žádost, se objeví na webu naší banky v nejbližších dnech, uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Podmínky budou stejné jako u COVID II: podniky budou moci získat záruku až do výše 80 procent jistiny komerčního úvěru při výši úvěru do 15 milionů korun, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše jednoho milionu korun.

Z programu bude možné financovat náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku, uvedla ČMZRB.