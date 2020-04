 »   »  Vládní opatření se na počtu přerušených a ukončených živností nepodepsala

Lenka Kašparová

Počet přerušených živností během března 2020 oproti normálu nijak výrazně nestoupl a v první polovině dubna byl dokonce nižší, než je obvyklé. V březnu přerušilo živnost celkem 10 559 fyzických osob podnikatelů a ukončilo ji 1841 živnostníků. Oproti letošnímu únoru to je o 1405 přerušených živností více, počet ukončených živností meziměsíčně klesl o 1541. Během první poloviny dubna 2020 bylo přerušeno 3435 živností, zatímco v první polovině dubna roku 2019 to bylo o 1979 méně. Ukončeno jich bylo v dubnu 2020 jen 162 oproti 2081 v polovině dubna 2019. Vyplývá to z analýzy portálu informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.