Pražské metro je téměř kompletně pokryto vysokorychlostní mobilní sítí LTE

Pražské metro je v současnosti pokryto vysokorychlostní mobilní sítí LTE. K připojení posledního úseku Rajská zahrada – Černý Most na trase B signálem 4G došlo během dnešního dne. Cestující metra tak mohou využívat vysokorychlostní mobilní signál LTE kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech či v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice.

Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde dopravní podnik v současnosti buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje. Signál LTE i 5G se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Práce na projektu započaly už v roce 2015 a původně měly trvat až do konce příštího roku. Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryt 56 ze 61 stanic (kromě stanice Jiřího z Poděbrad chybí na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol, na které přibude v průběhu prvního čtvrtletí 2022). Kompletně by mělo být pražské metro pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

Podle zprávy pražského dopravního podniku je pražské metro první podzemní dráha v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn.