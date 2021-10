PPL spustí své vlastní PPL Parcelboxy pro příjem i výdej zásilek

V týdnu od 11. října 2021 společnost PPL spustí do ostrého provozu vlastní samoobslužné výdejní a podací boxy – tzv. PPL Parcelboxy. Ty budou instalovány postupně do různých lokalit, s tím, že v první fázi budou převážně v hustě zalidněných lokalitách (Praha, střední Čechy, jižní Morava, krajská města apod.), a to hlavně u obchodních center, administrativních budov či na různých frekventovaných místech.

Podle plánů společnosti je mít do konce března 2022 v provozu 400 PPL Parcelboxů napříč celou Českou republikou. V dlouhodobých plánech počítá i s jejich navyšováním.

PPL Parcelboxy mají nepřetržitý provoz 24/7, úložní doba zásilek je 72 hodin (3 dny). K vyzvednutí zásilky vám bude stačit PIN, který jste obdrželi v e-mailu nebo v SMS. Pokud zásilku posíláte, musíte naskenovat etiketu, a jakmile zásilku do schránky vložíte a uzavře ji, předáváte ji do přepravy PPL.

Každý PPL Parcelbox má 75 schránek různých velikostí, můžete si tak zde vyzvednout a poslat zásilky až do velikosti 43 × 43 × 60 cm (výška × šířka × délka) a s váhou až do 31,5 kg.