Poštovní spořitelna 3. února 2022 oznámila, že se v létě přejmenuje na ČSOB Poštovní spořitelnu a změní také své logo. Výhodou pro klienty má být snadnější přístup ke všem službám ČSOB, to znamená, že budou moci služby své banky využívat také na poštách. Sjednotí se online prostředí s jednotnou identitou a přístupem do internetového bankovnictví, i do nové mobilní aplikace ČSOB Smart.



Autor: ČSOB a.s. Nové logo ČSOB Poštovní spořitelna (4. 2. 2022)

Stávající slogo Poštovní spořitelny:



Autor: Československá obchodní banka, a. s. Logo Poštovní spořitelny.

Původní logo značky Era: