 »   »  Pojišťovna UNIQA spustila videoprohlídky škod

Veronika Němcová

Pojišťovna UNIQA zavedla kvůli pandemii koronaviru videoprohlídky škod jako standardní nástroj pro vyřízení pojistných událostí. Jako první mohou využít videoprohlídku klienti v pojištění domů a domácností.

Po zadání vzniklé škody do webového hlášení nebo prostřednictvím call centra na lince 488 125 125 pojišťovna vyhodnotí, zda je nová škoda vhodná pro tento způsob likvidace. Takovou je myšlena běžná, ničím mimořádná událost v hodnotě až desítek tisíc korun, jakých je v praxi většina, uvedla společnost.

Distanční řešení škody s videoprohlídkou je možné v případě, že máte chytrý mobil s videokamerou. Pověřený technik si s vámi následně domluví předem telefonicky čas prohlídky. Poté dostanete prostřednictvím SMS nebo e-mailu link do aplikace, do níž se ve stanovený čas přihlásíte.

V průběhu prohlídky lze pořizovat detailní snímky nebo screenshoty, do záznamu lze dělat grafické značky. Data se zaznamenávají do databáze škody a následně se přenáší do elektronického škodního spisu. Na základě zprávy technika z videoprohlídky může likvidátor stanovit výši pojistného plnění a informovat poškozeného o výplatě. Podle pojišťovny trvá celý proces u naprosté většiny škod maximálně dva dny.