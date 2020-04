 »   »  Realitní makléři mohou nově skládat zkoušky až do března 2021

Lenka Kašparová

Realitní makléři mohou složit zkoušky, které je opravňují k výkonu jejich profese v prodlouženém termínu. Podle aktuálního znění novely zákona o realitním zprostředkování stačí, když zkoušku složí do 3. března 2021. Původně ji měli mít hotovou nejpozději do 3. září 2020. Získají tak půl roku navíc na přípravu. Začínající realitní makléři bez praxe budou mít zvláštní toleranční lhůtu, a to půl roku od účinnosti přijaté novely. Novelku zákona 16. dubna 2020 schválil Senát, nyní ještě čeká na podpis prezidenta.

Kvůli současné pandemii jsme se rozhodli novelizovat zákon o realitním zprostředkování, protože je nám jasné, že certifikát o složení zkoušky profesní kvalifikace v současné situaci, kdy je konání všech zkoušek aktuálně pozastaveno, nebude možné získat v původním termínu, říká k tomu Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Současný zákaz shromažďování většího počtu osob na jednom místě, znamená ztrátu minimálně 80 dní, kdy mohly být zkoušky vykonávány. Kvůli omezeným kapacitám není reálné, aby všichni realitní makléři stihli získat certifikát do původního termínu 3. září 2020, a tím pádem by nemohli vykonávat svou práci.

