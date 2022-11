Počet humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky klesá, daří se jim najít práci

Počet ukrajinských uprchlíků, kteří jsou v České republice držiteli dočasné ochrany závislými na pomoci státu, stabilně klesá. Ještě v srpnu 2022 bylo na dávkách závislých 173 tisíc lidí, nyní je jich o 80 tisíc méně. Velkou část příjemců humanitárních dávek přitom tvoří děti. Spolu s klesajícím počtem humanitárních dávek klesají i solidární příspěvky, které dostávají lidé, kteří uprchlíkům poskytnou ubytování.





Od vypuknutí války na Ukrajině si v České republice dokázalo najít práci téměř 160 tisíc uprchlíků. Někteří se však již vrátili domů, aktuálně jich u nás pracuje 98 tisíc.





O ukrajinské zaměstnance mají české firmy zájem, i když jde zejména o dlouhodobě neobsazená místa s nízkým nárokem na kvalifikaci.

Krize otevřela pracovní trh a zjednodušila přijímání Ukrajinců s dočasnou ochranou do firem. Je dobrou zprávou, že náš trh práce dokázal najít uplatnění pro tak velké množství lidí, kteří díky tomu již nepotřebují pomoc státu, a naopak do systému přispívají, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Stále přitom platí, že do ČR přicházejí především ženy, které nacházejí uplatnění zejména ve službách. Z držitelů dočasné ochrany, kteří našli práci, tvoří ženy dlouhodobě asi tři čtvrtiny , dodal ministr Jurečka.

Nejvíce uprchlíků si našlo práci ve Středočeském (16 684 osob) a Plzeňském kraji (14 347 osob). Na třetím místě je Praha (10 766 osob). Nejčastěji pracují jako montážní dělníci výrobků a zařízení, jako pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě, nebo jako obsluha strojů.

Potíže uprchlíkům dělá jazyková bariéra, proto zatím nemají přístup k odbornějším a specializovaným povoláním. Tuto nevýhodu se snaží řešit Úřad práce, který pro ně organizuje jazykové kurzy češtiny.

Pro občany Ukrajiny jsou určeny také rekvalifikační kurzy pro sanitáře, pracovníky v sociálních službách, nebo i svářeče.

Počet vyplacených humanitárních dávek 2022 Měsíc Počet dávek (v tisících) Březen 98,8 Duben 257,3 Květen 274,4 Červen 216,5 Červenec 176,8 Srpen 173,1 Září 92,1 Říjen 93 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Počet vyplacených solidárních příspěvků Měsíc Počet dávek (v tisících) Březen – Duben 3,3 Květen 28,5 Červen 26,1 Červenec 23,3 Srpen 22,5 Září 21,1 Říjen 19,4 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Čerpání humanitární dávky v roce 2022 Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR