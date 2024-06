Petr Borkovec z Partners jde do představenstva Partners Banky

Autor: Partners Financial Services

Spoluzakladatel finanční skupiny Partners Petr Borkovec odchází z představenstva finančněporadenské společnosti Partners Financial Services a míří do představenstva Partners Banky.

Partners Banka je pro naši skupinu velký a důležitý byznys, který ji celou transformuje. Chci proto posílit svou roli lídra skupiny a také se více zaměřit na banku, říká Petr Borkovec.

Nově bude v roli co-CEO a zároveň místopředsedy představenstva Partners Banky řídit zejména oblasti produktu, distribuce a marketingu. Jeho kolega, předseda představenstva a CEO banky Marek Ditz bude mít na starosti oblasti úvěrů, IT, řízení lidských zdrojů, financí, rizik a compliance.

Kromě zastřešující role šéfa finanční skupiny Partners bude moje role co nejvíce cílit na budování banky a na koordinaci všeho, co se ve skupině děje, říká Petr Borkovec. V souvislosti s novým směřováním chce také částečně utlumit své aktivity ve vedení části poradenské sítě v Partners Financial Services a řízení svých manažerů a ředitelů předá novému příchozímu do managementu společnosti Partners, podnikateli ve financích Petrovi Janu Křenovi.

Další personální změnou ve skupině je posun Bohumila Čučely na pozici CFO Partners Banky a Daniela Hynštová zůstává na pozici CFO finanční skupiny Partners.