 »   »  Paušální daň pro živnostníky míří na vládu, měla by platit od ledna

Živnostníci s příjmy do jednoho milionu korun ročně by mohli platit jednotnou daň 5740 Kč. Daň by nahradila tři stávající odvody: daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění. Počítá s tím návrh zákona, kterým se bude zabývat vláda.

Částka 5740 Kč je kalkulována pro rok 2021 a zahrnuje zdravotní pojistné ve výši 2514 Kč a daň z příjmů 100 Kč, která kompenzuje navýšení třetí komponenty, minimálního sociálního pojistného, o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 3126 Kč.

Jednotná daň by podle ministerstva financí živnostníkům zjednodušila administrativu, odpadl by také důvod k většině kontrol z finančního úřadu, protože by postrádaly smysl.

K paušální dani se budete moci přihlásit dobrovolně. Podmínkou budou příjmy do jednoho milionu korun ročně. V navržené podobě by se mohla týkat až 408 tisíc OSVČ. Nevýhodou však je, že u paušální daně nebude možné uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy. Například bonus na děti či slevu na manželku či manžela.

Zavedení jednotné daně se plánuje od 1. ledna 2021. Navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 % má předejít tomu, aby podnikatelé ve stáří dostávali jen minimální důchod. Díky navýšení složky odvodu sociálního pojistného budou odvádět vyšší důchodové pojistné než je nezbytné minimum, což má vést k posílení průběžného pilíře. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována, uvedl resort.