Odloženou platbu Equa bank mohou nově nabízet e-shopy s platební bránou ComGate

Odloženou platbu PlatímPak od Equa bank mohou od února nabízet e-shopy využívající platební bránu společnosti ComGate. Počet obchodníků, kteří mohou odloženou platbu této banky nabízet, se tak rozšířil na více než 6000.

Naše odložená platba bude dostupnější ještě širšímu okruhu zákazníků nakupujících on-line. Očekáváme, že díky tomu se ještě více zvýší počet transakcí, které takto financujeme. Například za posledních šest měsíců se jejich počet zvýšil o 478 %, řekl Tomáš Fejfar, obchodní manažer pro e-commerce Equa bank.

Odložená platba PlatímPak umožňuje zákazníkům e-shopů nakupovat hned a zaplatit za zboží až potom, co jim přijde domů. Odložená platba je vyhodnocena během několika desítek sekund a zboží stačí zaplatit kdykoliv do 30 dní od nákupu. Prostřednictvím odložené platby lze zaplatit zboží až do výše 25 tisíc Kč za jeden nákup, a to i opakovaně.

Pokud zákazník nezaplatí bance objednávku do 30 dnů, může požádat o převedení na pravidelné měsíční splátky. Neuhrazená platba se tak převede na spotřebitelský úvěr u Equa bank.