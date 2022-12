Od ledna 2023 se zvýší nezabavitelná částka pro dlužníky v exekucích. Stoupne cca o 2 tisíce

Autor: Shutterstock

Od 1. ledna 2023 zůstane lidem v exekucích z výplaty více, než doposud. Vláda schválila 21. prosince 2022 nařízení o nezabavitelných částkách, které jí předložilo Ministerstvo spravedlnosti (jde o úpravu, kterou se mění nařízení č. 595/2006 Sb.).





Toto nařízení se týká výpočtu základní částky, kterou nesmí mzdová účtárna srazit dlužníkovi z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí. Nad tuto částku může exekutor sebrat peníze bez omezení.





V současné době je nezabavitelná částka stanovena:

pro dlužníka bez vyživované osoby je výše nezabavitelné částky cca 11 000 Kč ,

, pro dlužníka s jednou vyživovanou osobou je to cca 15 000 Kč.

Od 1. ledna 2023 se nezabavitelná částka zvýší:

pro dlužníka bez vyživované osoby na cca 13 500 Kč ,

, pro dlužníka s jednou vyživovanou osobou na cca 17 000 Kč.

Ke zvýšení nezabavitelných částek muselo dojít kvůli novele zákona o životním existenčnímu minimu, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a která začne platit také od 1. ledna 2023.

Pokud by vláda novelu nařízení o nezabavitelném minimu neschválila, došlo by k navýšení částky až na cca 15 500 Kč (pro dlužníka bez vyživované osoby) a až na cca 20 500 Kč (pro dlužníka s vyživovanou osobou). Toto navýšení by se dotklo i částky pro vstup do oddlužení, která by se zvýšila o 4300 Kč.

Dalším důvodem předložení novely nařízení o nezabavitelných částkách je zrušení dosavadního kritéria, ze kterého se pro účely nezabavitelné částky určují normativní náklady na bydlení. Dosavadní kategorie obcí mezi 50 000 až 99 999 obyvateli přestane existovat, a nahradí ji kategorie obcí s alespoň 70 000 obyvateli. Zároveň se mění i počet osob, pro které jsou normativní náklady počítány, kdy namísto jedné osoby se budou napříště normativní náklady počítat pro jednu nebo dvě osoby.

Pokud jde o výpočet nezabavitelné částky, je nutné upravit koeficient, který by se s dosavadního 3/4 nahradil koeficientem 2/3

Co do výpočtu nezabavitelné částky se navrhuje úprava, kdy se dosavadní koeficient 3/4 nahradí koeficientem 2/3. Dalším návrhem je úprava změny koeficientu, kterým se nezabavitelná částka zvyšuje za každou osobu, ke které má dlužník povinnost výživného, a to z 1/3 na 1/4.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, se bude počítat namísto současného dvojnásobku násobkem 1,5. Poslední změnou je pak změna technická, a to změna v kategorii obcí podle zákona o státní sociální podpoře, ze které se určují normativní náklady na bydlení.