EET definitivně končí, i pro dobrovolné. Od ledna 2023 bude celý systém jen pasivní

Autor: čtk

Od 1. ledna 2023 definitivně končí elektronická evidence tržeb (EET). Od tohoto data přestane být celý její systém funkční, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele.





Od stejného data se ruší také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy umístění informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek.





Evidující podnikatelé nemusí v souvislosti s ukončením evidence tržeb ve vztahu k Finanční správě činit žádné kroky. Není povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby, ani v případě, že tyto tržby evidoval dobrovolně. Není třeba zneplatňovat certifikáty, protože všechny vydané certifikáty budou od 1. ledna 2023 automaticky neplatné, říká zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Podnikatelé však mohou až do konce roku 2023 i nadále nahlížet do tržeb zaslaných do systému EET v aplikaci Elektronická evidence tržeb a také mohou žádat o detailní výpisy.

Pokud poplatníci své přihlašovací údaje zapomněli a nejde jim se do aplikace přihlásit, mohou ještě do konce roku 2023 požádat o nové autentizační údaje buď elektronicky na portálu Moje daně (pomocí formuláře Žádost o autentizační údaje do EET), nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů.

Protože pokladní zařízení už nedokáže navázat spojení s příjmovou stranou EET, může na straně pokladních zařízení docházet k situacím, které budou podobné výpadku internetového připojení. Pokladna vystaví účtenku obsahující kód PKP (podpisový kód poplatníka) místo kódu FIK (fiskální identifikační kód). Pokladna se pak bude opakovaně snažit zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, tu už ale neobdrží.

Jestliže má pokladna funkci pro vypnutí evidence tržeb, pak tuto funkci vypněte, aby se už pokladna nesnažila navázat spojení s EET. Na toto vypnutí mohou různé pokladny reagovat odlišně a může dojít k technickým problémům. Proto je lepší se informovat u dodavatele pokladny, zda mohou nastat problémy s funkčností a jak se dají vyřešit.