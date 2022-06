Novým předsedou představenstva Expobank CZ je Petr Krumphanzl

Autor: Expobank CZ a.s.

Novým předsedou představenstva Expobank CZ se od 3. června stal Petr Krumphanzl. Jednou z jeho priorit na nové pozici bude dokončení dříve oznámeného prodeje banky strategickému investorovi.

Banka plánuje růst zejména na poli poskytování běžných účtů s atraktivní úrokovou sazbou pro spoření bez podmínek a inovativní refinancování úvěrů pro domácnosti, to vše s důrazem na maximální využití digitálních technologií, uvedl Krumphanzl.





Nový předseda představenstva má více jak dvacetileté zkušenosti ze světa financí ve střední a východní Evropě a Asii.

Ve funkci nahradil Jana Winklera, který ji vykonával dočasně od začátku tohoto roku a který zůstává v bance coby člen představenstva a provozní ředitel.

Krumphanzl působil do února loňského roku jako předseda představenstva PrivatBank, největší ukrajinské banky. Předtím v čínském Home Creditu řídil oblast Operations a IT. Sedm let strávil v Raiffeisenbank na pozici provozního ředitele, a to nejdříve v ČR a později na Ukrajině.

Petr Krumphanzl vystudoval matematiku na Univerzitě Karlově.