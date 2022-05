Novým guvernérem České národní banky bude Aleš Michl

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 11. května 2022 novým guvernérem České národní banky (ČNB) Aleše Michla, který doposud působil jako člen bankovní rady ČNB. Své funkce se ujme od 1. července 2022 a stane se tak v pořadí 5. guvernérem ČNB

Mohu vás ubezpečit, že ČNB zůstane i nadále konzervativní, budeme plně plnit cíle měnové a finanční stability, nic se na tom nezmění v příštích šesti letech, uvedl Aleš Michl během jmenovacího ceremoniálu. Předpokládám, že navrhnu na prvním zasedání bankovní rady, které povedu v létě, stabilitu úrokových sazeb po určitou dobu, vyhodnotíme dopady dosavadní měnové politiky, vyhodnotíme nové indikátory přicházející z ekonomiky a po určité době se rozhodneme co dál, dodal.





Dosavadní guvernéři ČNB Josef Tošovský (1989–1997 a 1998–2000)

(1989–1997 a 1998–2000) Pavel Kysilka (1997–1998)

(1997–1998) Zdeněk Tůma (2000–2010)

(2000–2010) Miroslav Singer (2010–2016)

(2010–2016) Jiří Rusnok (od roku 2016 do současnosti). Mandát mu vyprší k 30. červnu 2022 a již nemůže být prodloužen.

Aleš Michl se narodil 18. října 1977 v Praze. Doktorský titul Ph.D. v oboru finance získal na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) v roce 2020. Inženýrský titul Ing. získal na VŠE v roce 2002. V roce 2005 absolvoval vzdělávací program Teorie her a psychologie rozhodování na letní univerzitě London School of Economics and Political Science. V roce 2009 absolvoval kurs řízení investičního portfolia na Wharton ve Filadelfii.

Svou profesní kariéru začal již během studií jako ekonomický novinář a později jako ekonomický poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. Od roku 2006 do 2015 byl ekonomem a investičním stratégem Raiffeisenbank.

V letech 2014–2018 byl externím ekonomickým poradcem Ministerstva financí ČR a později i předsedy vlády České republiky Andreje Babiše se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu.

V roce 2016 založil Michl Fund Management s.r.o., která se následně stala spoluzakladatelem společnosti Robot Asset Management SICAV a.s. vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s podfondem Quant. Ke dni vzniku funkce v bankovní radě ČNB tyto své aktivity ukončil.

Aleš Michl je autorem mnoha sloupků a článků publikovaných v denících a časopisech, jak odborných, tak i populárních. Je také autorem knih MICHLiq – průvodce ekonomií a investicemi a Jestřábi a holubice. Nebyl a není členem žádné politické strany. Členem bankovní rady České národní banky je od 1. prosince 2018.