 »   »  Novela chce zajistit při odchodu do předčasného důchodu více peněz náročným profesím

Lenka Kašparová

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dokončuje přípravu novely zákona, která má snížit odchod do důchodu lidem, pracujícím v náročných profesích. Návrh vychází ze závěru Komise pro spravedlivé důchody. Pracovníkům vykonávajícím náročné profese by umožnila odchod do předčasného důchodu bez penalizace. Jde o první opatření v rámci připravované důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Do předčasného důchodu samozřejmě můžete odejít už dnes, ale každých 90 dní důchodu je penalizováno snížením penze. Což například pro zaměstnance, který odejde do penze o rok dříve, znamená snížení důchodu průměrně o 1000 Kč měsíčně. Tyto podmínky platí pro všechny, tedy i ty, kteří déle pracovat nemůžou ze zdravotních důvodů. To má novela změnit. Lidé, kteří pracují v náročných profesích mají mít za každých deset let v tomto zaměstnání nárok odejít do důchodu o jeden rok dříve a nebudou tak sankcionováni snížením penze.

Co jsou náročné profese?

Okruh náročných profesí má být pevně stanovený na základě kategorií práce. Dnes panuje shoda na předčasném odchodu do penze pro lidi v kategorii 4. Jde o pracovníky, u kterých není možné vyloučit zdravotní riziko i když, že používají ochranné pomůcky. Jedná se třeba o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře. MPSV vyjednává o možnosti zařazení pracujících v dalších rizikových profesích (v kategorii 3 a 2R). Jako jsou například všeobecné sestry se specializací, montážní dělníci nebo laboranti.