Nezapomněli jste na něco? Do dneška je nutné doplatit daň z nemovitých věcí

Protože daň platí jen vlastníci uvedení v katastru, nevztahuje se tato povinnost na nájemníky ani družstevníky. Pokud jsou majiteli manželé, plní daňové povinnosti jeden z nich v plné výši.

Do dnešního dne musí někteří poplatníci uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Peníze by nejpozději dnes měly přistát na účtu finančního úřadu, protože dnem platby je právě den připsání prostředků, nikoli jejich odeslání od vás.





Dnešní termín se týká poplatníků, kteří měli daň z nemovitých věcí na rok 2022 vyšší než 5000 Kč a nezaplatili svou daňovou povinnost najednou v první splátce, kterou bylo nutné zaplatit do 31. května 2022.





Daň můžete uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo, jak už jsme zmínili, i přes SIPO.

Pokud budete daň hradit na základě složenky, můžete využít zobrazený QR kódu a zaplatit rychleji a pohodlněji převodem. To samé platí i v případě, kdy vám finanční úřad posílá údaje k zaplacení daně do e-mailu nebo datové schránky. U všech variant také máte uvedený bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. V případě úhrady přes SIPO se platba odečte automaticky.

Pokud by se poplatník dostal do situace, kdy není schopen vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci uhradit do tohoto termínu celou splátku, může požádat finanční úřad o posečkání s úhradou této částky nebo o rozložení úhrady na splátky, uvedl Jan Kašpar, daňový poradce KODAP.