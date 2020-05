 »   »  Nezaměstnanost v dubnu vzrostla pouze na 3,4 %

Nezaměstnanost v dubnu vzrostla na 3,4 %, zatímco v březnu dosáhla 3 %. Nejde sice o významný nárůst, jak ale uvedla na tiskové konferenci 4. května 2020 Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, radovat se, by bylo předčasné. Většina velkých firem se chystá propouštět na přelomu května a června. Počet nově evidovaných nezaměstnaných v dubnu dosáhl 52 995 tisíc, většinou jde o pracovníky v oblasti služeb a maloobchodu. Přitom Úřad práce ČR v dubnu evidoval celkově 254 040 uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst poklesl na 332 748. Nárůst nezaměstnanosti zaznamenaly všechny okresy v ČR. Největší nárůst je v okresu Cheb, a to o 53 %. Podporu v nezaměstnanosti v dubnu celkově pobíralo 92 898 uchazečů. Ministerstvo ji zatím navyšovat nehodlá.

Případné navýšení podpory v nezaměstnanosti by se odvíjelo od mnoha faktorů. Klíčovým momentem by bylo, pokud by docházelo ke strukturální nezaměstnanosti, říká Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.