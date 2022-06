NEY spořitelní družstvo zvyšuje úrokové sazby na spoření, nabízí až 7 % ročně

Autor: Depositphotos

NEY spořitelní družstvo zvýšilo od 27. června 2022 úrokové sazby na svých spořicích produktech, a to až na 7 % p.a.

Spořící účet je nyní úročen 5,75 % p.a. oproti předchozím 5 % ročně. Minimální vklad je ve výši 20 000 Kč, účet má měsíční výpovědní lhůtu.





U termínovaných vkladů se sazby zvýšily jak u měsíčních přípisů úroku, tak u přípisů na konci období vkladu. NEY také zrušilo pásmové úročení vkladů, které se lišilo v rozmezí do 500 000 Kč a nad 500 000 Kč, nově úrokové sazby platí pro všechny vklady do výše 9 999 000 Kč.

Termínované vklady NEY spořitelního družstva platné od 27. června 2022 Počet měsíců/let 3 m 6 m 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 7 let 10 let Roční úroková sazba 5,75 % 6,00 % 6,25 % 5 % 3,00 % 3,00 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % * Všechny úrokové sazby platí pro vklady do 9 999 000 Kč

** Podmínkou pro založení termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu, složení základního členského vkladu ve výši 1 000 Kč a dalšího členského vkladu, které ve svém součtu představují 1/10 výše termínovaného vkladu.

Nejvyšší úročení má nyní podřízený vklad, a to 7 % p.a., který se uzavírá na dobu 7 let a jeho minimální vklad je 10 000 Kč. Nevýhodou tohoto produktu je absence pojištění vašich peněz. Výměnou za trochu lepší úrokovou sazbu než u spořicího účtu nebo termínovaného vkladu je riziko, že o peníze můžete nenávratně přijít. Vaše peníze se totiž stanou druhotným kapitálem finanční instituce, kterého se zákonné pojištění vkladů netýká.