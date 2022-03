Ney spořitelní družstvo nabízí nově spoření s měsíční výpovědní lhůtou a 4% sazbou

Ney spořitelní družstvo nabízí nový spořicí produkt. Ačkoli se jmenuje Spořicí účet, má měsíční výpovědní lhůtu.

Nový produkt si u kampeličky můžete založit jen s minimálním vkladem ve výši 20 tis. Kč. Družstvo na vklad nabízí roční sazbu 4 %.

Vklady u kampeliček jsou ze zákona pojištěné do výše ekvivalentu 100 000 eur. Abyste mohli využívat jejich produkty, musíte být ale členy družstva. To znamená, že musíte složit základní členský vklad 1000 Kč a další členský vklad, aby v soutu daly 1/10 peněžních prostředků na vašem spořicím produktu. Pokud si tedy na spořicí účet převedete vklad ve výši 100 000 Kč, musíte současně vložit 1/10 do základního kapitálu družstva, tj. 10 000 Kč, a to formou základního + dalšího členského vkladu. Členské vklady nepodléhají zákonnému pojištění vkladů tak, jako vaše úspory na samotných spořicích produktech.