Někteří živnostníci stále ještě neuhradili paušální daň, termín je vždy k 20. dni

Někteří živnostníci zaregistrovaní k paušální dani zatím nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Vyplývá to z údajů Finanční správy. Tuto povinnost mají všichni živnostníci, kteří se do 11. ledna 2021 přihlásili na finančním úřadu k odvádění paušální daně a nedostali oznámení, že pro to nesplňují podmínky.

Pokud jste tedy odeslali přihlášku (oznámení o vstupu do paušálního režimu) jste automaticky poplatníky paušální daně a musíte vždy do 20. dne v daném měsíci zaplatit zálohy na daň. Připomínáme, že pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5469 Kč a můžete si ji předplatit i na několik měsíců nebo dokonce na celý rok dopředu.

Pokud si nejsou živnostníci jistí, jestli se na ně opravdu paušální daň vztahuje, měli by kontaktovat svůj finanční úřad nebo se mohou například prostřednictvím bankovní identity přihlásit do modernizovaného Daňového portálu – MOJE daně a aktivovat si svou daňovou informační schránku plus. Tady uvidí své případné nedoplatky a mohou rovnou daň přes portál zaplatit, radí Tatjana Richterová, generální ředitelka Finanční správy.

Jestliže máte s platbou záloh problémy například kvůli mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, můžete Finanční správu požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat na finančním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení žádáte. Nově můžete žádost vytvořit i prostřednictvím webové aplikace a požádat si o odložení platby daně. Finanční správa doporučuje tuto žádost podávat i dopředu, a to na splátku daně, o které dopředu víte, že jí nestihnete v termínu uhradit.

Na podání žádosti se navíc v současné době vztahuje generální pardon a za její podání tak nezaplatíte žádné poplatky.

Veškeré potřebné informace a vzor žádosti jsou dostupné na webu Finanční správy. V platbě měsíční paušální daně je zahrnuta záloha na daň z příjmů i pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Platba se zasílá na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866. Je třeba uvést variabilní symbol, který odpovídá kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ) tvořené obecným identifikátorem nebo vlastním identifikátorem správce daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Bankovní účty jsou otevřeny v České národní bance od 1. 1. 2021: