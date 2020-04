 »   »  OZP omylem rozeslala e-mail o zálohách pojistého s názvem "Splatnost předpisu"

Dalibor Z. Chvátal

Ve středu 22. dubna 2020 mnoho lidí obdrželo e-mail tvářící se jako od Oborové zdravotní pojišťovny a upozorňující na blížící se splatnost předpisu pojistného.

Hlavička e-mailu

Received: from in01.ozp.cz (in01.ozp.cz [82.142.83.56])

by email-smtpd-v10.ko.seznam.cz (Seznam SMTPD 1.3.110) with ESMTP;

Wed, 22 Apr 2020 12:54:22 +0200 (CEST)

MIME-Version: 1.0

Message-ID: <4479b94e-446c-444c-a8aa-149e8ec5aca4@msex02.ozp.com>

Od: <jmeno.prijmeni@konicaminolta.cz>

Datum: středa 22. dubna 2020 12:54

Komu: "<Undisclosed recipients:;>"

Předmět: Splatnost předpisu

Text e-mailu

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se splatnost zálohy pojistného.



Platbu můžete provést prostřednictvím portálu VITAKARTA ONLINE, nebo na číslo účtu 2070101041/0710. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo bez lomítka, konstantním symbolem 0858.



Pokud jste již platbu uskutečnil/a, děkujeme Vám.



Přejeme Vám hezký den



Vaše OZP



Vstupte do VITAKARTY

Přestože e-mail může budit náznak pokusu o phishing, s největší pravděpodovností jde o technickou chybu. Prověříme, co se stalo a dáme vědět, napsal Měšci Jiří Sochor, tiskový mluvčí OZP poté, co jsme mu tento e-mail předali.

Při odpovědi na e-mail už byla použita doména jmeno.prijmeni@webcom.cz, což je doména patřící společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. Tento e-mail tak pravděpodobně odešel z databáze této společnosti, která pro OZP i jiné firmy poskytuje služby. Problém je v tom, že e-mail obrželi i lidé, kteří již pár let let u OZP pojištěni nejsou.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Technická chyba, při které byl odeslaný e-mail i nepojištěncům OZP. (22. 4. 2020)

V e-mailu bylo uvedeno jméno skutečné pracovnice z Konica Minolty, která však s e-mailem nemá nic společného, proto ji záměrně neuvádíme – informace není pro popsání problematiky důležitá. Omlouvám se, můj mail byl uveden na nevhodném místě, ale mail jsem vám neposílala já. Nemohu za to, napsala nám osoba uvedená jako odesílatel.

Odkaz „Vstupte do VITAKARTY“ skutečně vedl na web OZP, nešlo o phishing, takže s největší pravděpodobností jde o technickou (lidskou) chybu. Ostatní odkazy však byly nefunkční.