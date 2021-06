Nejvyšší vedení Raiffeisenbank posilují Gabriela Obešlová a Lenka Pincot

Nejvyšší vedení Raiffeisenbank posílily dvě ženy. Ředitelkou bezpečnosti se stala Gabriela Obešlová a ředitelkou agilní transformace Lenka Pincot.

Gabriela Obešlová působí v IT přes 20 let. Má zkušenosti z velkých projektů pro soukromý sektor i státní správu a samosprávu. Poslední roky se specializuje hlavně na řízení projektů v oblasti IT bezpečnosti. V Raiffeisenbank zodpovídá za informační bezpečnost i za bezpečnost fyzickou a oblast BCM (Business Continuity Management).

Jsem ráda, že můžu uplatnit několikaleté zkušenosti z oblasti IT security a pracovat s technologiemi, ke kterým mám blízko. Právě připravujeme novou security strategii a naším cílem je umožnit kolegům pracovat v bezpečném, ale stále uživatelsky přívětivém prostředí, uvedla Obešlová.



Autor: Raiffeisenbank a. s. Ředitelkou bezpečnosti Raiffeisenbank je nově Gabriela Obešlová

Lenka Pincot má v českém u zahraničním prostředí více než 18 let zkušeností s naplňováním strategických vizí s dopadem na korporátní IT funkce, digitalizaci, organizační agilitu, optimalizaci procesů a inovace. V Raiffeisenbank se věnuje hlavně transformaci banky v adaptivní organizaci, vytváření agilních týmů a jejich podpoře.

Agilní transformaci vnímám především jako prostředek k tomu, abychom neustále zlepšovali naši schopnost porozumět potřebám zákazníků, uměli je flexibilně naplňovat a vytvářeli novou hodnotu prostřednictvím digitálních technologií, uvedla Pincot.