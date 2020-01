 »   »  Na stáří si spoří jen 38,1 % mladých do 35 let

Lenka Kašparová

Jen malá část mladých lidí si odkládá finance na stáří. Ještě v roce 2018 nemělo potřebu se na stáří nijak finančně připravovat 9,1 % respondentů napříč všemi věkovými kategoriemi, loni to bylo už 14,2 %. Téměř polovina dotázaných se přitom domnívá, že se jejich životní úroveň s odchodem do důchodu výrazně neklesne. Vyplývá to z průzkumu, který si v rámci projektu Vzpomínky na stáří nechala zpracovat ČSOB Penzijní společnost, a do kterého se zapojilo 623 respondentů.

Respondenti v nejstarší generace (54 až 65 let) se primárně spoléhají na to, že budou žít především ze starobního důchodu. Mladí lidé do 35 let zpravidla plánují, že se v důchodovém věku budou spoléhat zejména sami na sebe a na své úspory. Penzijní spoření má přitom jen 38,1 % z nich. Z průzkumu také vyplývá, že téměř 22,8 % mladých do 35 let věku se na stáří zatím nijak finančně nepřipravuje.